Hugo Boss verliest omzet door winkelsluitingen in Azië om corona

Gepubliceerd op | Views: 26 | Onderwerpen: Azië

METZINGEN (AFN/BLOOMBERG) - Hugo Boss heeft in de eerste maanden van dit jaar de impact van het nieuwe coronavirus sterk gevoeld in zijn omzet. Het Duitse modehuis zag de negatieve impact vooral in Azië, waar het openbare leven op vele plekken stil kwam te liggen.

Meerdere winkels van Hugo Boss op het Chinese vasteland, in Hongkong en Macau gingen mede onder de druk van de overheid dicht of zijn voor slechts een beperkt aantal uur open. Ook merkt Hugo Boss dat rijke Chinezen die vaak voor luxe merken kiezen, de hand op de knip houden vanwege de uitbraak. Dat is een belangrijke groep klanten voor het Duitse modemerk.

Al met al verwacht de pakkenmaker dat de verspreiding van het Wuhan-virus de jaarwinst en jaaromzet "aanzienlijk" zal raken. Hugo Boss denkt zijn opbrengsten in 2020 stabiel te kunnen houden en onder het gunstigste scenario met 2 procent op te voeren. Het bedrijfsresultaat (ebit) komt naar verwachting uit tussen 320 miljoen en 350 miljoen euro's.