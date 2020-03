Gepubliceerd op | Views: 578

CAPELLE AAN DEN IJSSEL (AFN) - Kaartenmaker AND International Publishers heeft geen accountant kunnen vinden voor het goedkeuren van zijn jaarcijfers over 2019. Het bedrijf brengt daarom de cijfers zonder accountantsstempel naar buiten. Daarover heeft de kaartenmaker contact gehad met onder meer beursuitbater Euronext en financieel toezichthouder Autoriteit Financiële Markten (AFM).

AND werd voorheen gecontroleerd door Grant Thornton, maar dat bedrijf besloot een benodigde licentie niet te verlengen. Er zijn nog zes accountantsfirma's die over die licentie beschikken, waarvan één niet voor AND mocht werken omdat ze nog in de afkoelperiode zaten. De andere vijf voerden onder meer te weinig personeel, commerciële afwegingen en de te geringe opbrengst die het controleren van de jaarrekening van AND oplevert aan als redenen om niet met de kaartenmaker in zee te gaan.