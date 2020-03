TKH nog relatief ongedeerd door corona- en stikstofcrisis

Gepubliceerd op | Views: 432

HAAKSBERGEN (AFN) - Technologiebedrijf TKH vindt de impact van het nieuwe coronavirus op de onderneming nog beperkt. Datzelfde geldt voor de stikstof- en PFAS-crisis en de handelsoorlog, aldus het beursgenoteerde fonds. TKH put zijn vertrouwen voornamelijk uit zijn sterke orderbroek, waar nog altijd veel werk op de plank ligt.

Vorig jaar voerde TKH, dat zich bezighoudt met onder meer kabelsystemen voor de telecomsector en systemen voor autobandenproductie, zijn winstgevendheid op. De winstmarge steeg in de tweede helft van 2019 tot 12,9 procent. Dat was een jaar geleden nog 12,3 procent. TKH is daarmee naar eigen zeggen goed op weg om een winstmarge van minimaal 15 procent te behalen. Topman Alexander van der Lof van het technologiebedrijf zei de betere prestatie te danken aan schaalvoordelen en synergieën. Verder blikt hij terug op een turbulent jaar, waardoor TKH terughoudend was met investeringen.

De omzet steeg met 2,2 procent in 2019 tot 1,5 miljard euro. De nettowinst liep met zo'n 5 procent omhoog tot bijna 114 miljoen euro.