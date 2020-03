'Openingswinst verwacht voor AEX'

Gepubliceerd op | Views: 1.833

AMSTERDAM (AFN) - De Amsterdamse aandelenbeurs lijkt donderdag met winst te openen. Ook de andere Europese beurzen zullen naar verwachting hoger beginnen. Beleggers verwerken het stevige herstel op Wall Street en houden vooral de ontwikkelingen rond de uitbraak van het nieuwe coronavirus in de gaten. Op het Damrak kwamen Boskalis, Pharming en TKH Group met jaarcijfers.

In China is het dodental als gevolg van de uitbraak van het coronavirus opgelopen tot 3012. Het aantal besmettingsgevallen bedraagt 80.409. Van alle besmette Chinezen zijn er inmiddels 50.000 genezen. Wereldwijd is het aantal besmettingen gestegen tot 94.410. Het aantal doden staat op 3269.

De Europese luchtvaartsector blijft ook in de schijnwerpers staan. De maatregelen die de Duitse luchtvaartmaatschappij Lufthansa treft als gevolg van de virusuitbraak hebben flinke gevolgen voor het bedrijf. De vele vluchten die Lufthansa schrapte, komen neer op het aan de grond houden van 150 vliegtuigen. De noodlijdende Britse luchtvaartmaatschappij Flybe heeft uitstel van betaling aangevraagd en staakt donderdag alle activiteiten.

Boskalis

Baggeraar en maritiem dienstverlener Boskalis boekte in 2019 een iets hogere omzet. Het bedrijfsresultaat viel iets beter uit dan het bedrijf zelf had verwacht. De waarde van het orderboek steeg naar een recordniveau van 4,7 miljard euro. Volgens Boskalis ziet het marktbeeld voor 2020 er gunstig uit in vergelijking met het begin van vorig jaar.

TKH Group behaalde vorig jaar een omzet van 1,5 miljard euro en een nettowinst van 113,9 miljoen euro. Volgens de technologiegroep zijn de gevolgen van het coronavirus tot nu toe nog beperkt. De toekomstige impact van de virusuitbraak en de stikstofcrisis blijven volgens het bedrijf echter lastig in te schatten.

Pharming

Biotechnologiebedrijf Pharming sloot 2019 af met fors meer winst en een aanzienlijk hogere omzet. Volgens topman Sijmen de Vries is, gelet ook op de jaren 2017 en 2018, sprake van een consistent groei van patiënten die profiteren van het middel Ruconest. Daarmee wordt onder meer erfelijk angio-oedeem behandeld.

De Europese beurzen sloten woensdag met winst. De AEX-index klom 1,4 procent tot 557,73 punten en de MidKap won 0,1 procent tot 861,38 punten. De beurzen in Parijs, Frankfurt en Londen dikten tot 1,4 procent aan. Wall Street veerde flink op. De Dow-Jonesindex eindigde 4,5 procent hoger op 27.090,86 punten. De brede S&P 500 won 4,2 procent en techbeurs Nasdaq kreeg er 3,8 procent bij.

De euro was 1,1132 dollar waard tegen 1,1126 dollar een dag eerder. Op de oliemarkt wordt uitgekeken naar de bijeenkomsten van oliekartel OPEC op donderdag en vrijdag. De prijs van een vat Amerikaanse olie klom 1,4 procent tot 47,41 dollar. Brentolie werd 1,6 procent duurder op 51,92 dollar per vat.