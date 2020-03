Resultaat Boskalis iets boven eigen verwachtingen

Gepubliceerd op | Views: 78

PAPENDRECHT (AFN) - Baggeraar en maritiem dienstverlener Boskalis heeft in 2019 een iets hogere omzet behaald, met een bedrijfsresultaat dat iets beter uitviel dan het bedrijf zelf had verwacht. Volgens Boskalis ziet het marktbeeld voor 2020 er gunstig uit in vergelijking met het begin van vorig jaar.

De omzet steeg met een kleine 3 procent tot meer dan 2,6 miljard euro. Bij het bedrijfsresultaat (ebitda) verscheen een bedrag van 376 miljoen euro. Dat was 354 miljoen euro in 2018. Boskalis had voor 2019 een prognose uitgesproken voor een ebitda-resultaat dat ongeveer gelijk zou zijn aan 2018. De nettowinst bedroeg 75 miljoen euro tegen een min van 436 miljoen euro een jaar eerder. Toen moest het bedrijf grote afschrijvingen in de boeken zetten.

De waarde van het orderboek steeg naar het recordniveau van 4,7 miljard euro. Boskalis wil een dividend uitkeren van 0,50 euro per aandeel in contanten.