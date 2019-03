'Aon overweegt fusie met Willis Towers Watson'

Gepubliceerd op | Views: 0

LONDEN (AFN/BLOOMBERG) - Verzekeringsmakelaar en consultancy-organisatie Aon overweegt een samensmelting met branchegenoot Willis Towers Watson. Daarmee lijkt een nieuwe miljardenfusie in de maak.

De onderhandelingen bevinden zich volgens de partijen nog in een vroeg stadium, maar als het daadwerkelijk tot een deal komt dan is hier omgerekend veel geld mee gemoeid. De partijen denken erover de transactie in aandelen af te handelen.

Willis Towers Watson is op de beurs in New York meer dan 24 miljard dollar waard. Het aandeel zat dinsdag flink in de lift. De koers van Aon kelderde juist toen het nieuws naar buiten kwam. Aon is nu zo'n 38 miljard dollar waard.