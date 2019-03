'May wacht spannende stemming over brexitdeal'

May, weg er may. Ze blijft doorgaan, ook al heeft ze geen steun. Je kan dat dapper vinden, of je hebt een plaat voor je hoofd en kan niet omgaan met gezichtsverlies.



Laat ze gauw stoppen met die flauwekul en dan kan heel EU kijken hoe slecht hat zal aflopen met de VK...



Geloof er maar niets van. Kijk naar IJsland. Helemaal top er bovenop gekomen! Dat gaat met de VK ook gebeuren. De doemscenario's voor een VK welke uit de EU stapt is gebakken lucht en bangmakerij.