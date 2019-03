'Voorzitter AB Inbev weg om dubbelrol'

Gepubliceerd op | Views: 536 | Onderwerpen: levensmiddelen

BRUSSEL (AFN) - Bierreus AB Inbev wil voorzitter Olivier Goudet vervangen. Dat meldt Financial Times. Volgens de zakenkrant is zijn positie bij de branchegenoot van Heineken onhoudbaar geworden omdat hij ook managing partner is van investeerder JAB.

Dat laatste bedrijf zou door de overname van koffie- en frisdrankmaker Keurig Dr. Pepper vorig jaar een soort concurrent van AB Inbev zijn geworden. Goudet draagt waarschijnlijk op de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering in april het stokje over aan een opvolger.

Een woordvoerder van JAB heeft het vertrek van Goudet bij AB Inbev al bevestigd tegenover de krant. Volgens de zegsman zou de beslissing zijn genomen om Goudet meer tijd te geven voor zijn werk bij JAB. AB Inbev zelf sprak in reactie vooral dank uit voor de inzet van Goudet in de afgelopen jaren.

De Fransman Goudet is sinds 2015 voorzitter van de brouwer van onder meer Budweiser, Stella Artois en Corona. Goudets andere bedrijf, JAB, is tevens het moederconcern van Jacobs Douwe Egberts.