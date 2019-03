Wall Street blijft dicht bij huis

Gepubliceerd op | Views: 182

NEW YORK (AFN) - De Amerikaanse aandelenbeurzen bleven dinsdag tijdens de middaghandel in New York dicht bij huis. Beleggers op Wall Street verwerkten onder meer de verlaagde groeiprognose voor de Chinese economie. Verder waren er wat macro-economische gegevens en bedrijfsresultaten van onder meer winkelketens Target en Kohl's.

De Dow-Jonesindex noteerde omstreeks 19.30 uur (Nederlandse tijd) 0,1 procent lager op 25.800 punten. De brede S&P 500 zakte ook 0,1 procent, tot 2789 punten, en technologiegraadmeter Nasdaq steeg een fractie tot 0,1 procent tot 7579 punten.

China heeft de economische groeiprognose voor het huidige jaar verlaagd. De groei van het bruto binnenlands product zal in 2019 uitkomen in een bandbreedte van 6 tot 6,5 procent. Eerder werd nog gesproken van een vooruitgang van ongeveer 6,5 procent. Tegelijkertijd werd onder meer een forse belastingverlaging aangekondigd en worden miljarden geïnvesteerd in infrastructuur en kleinere bedrijven.

Target

General Electric was een opvallende verliezer, met een min van ruim 7 procent. Het aandeel kelderde fors na opmerkingen van topman Larry Culp. Hij stelde op een bijeenkomst dat de vrije kasstroom dit jaar waarschijnlijk negatief wordt.

Het aandeel Target ging bijna 5 procent omhoog, dankzij meevallende resultaten. Branchegenoot Kohl's won 7 procent, na beter dan verwachte prestaties.

Pizza

Papa John's (plus 4,3 procent) kon ook op belangstelling rekenen. De pizzaketen heeft een schikking getroffen met oprichter John Schnatter, die vorig jaar aftrad als voorzitter na een racismeschandaal. Na dat vertrek ruzieden de keten en zijn naamgever om de macht bij het bedrijf. Als onderdeel van de regeling vertrekt Schnatter als bestuurslid en laat hij een rechtszaak tegen de pizzaketen varen.

Verder werd bekend dat het Duitse farmacie- en speciaalchemieconcern Merck vasthoudt aan zijn overnamebod op de Amerikaanse leverancier van elektronische materialen Versum Materials, die bijna 2 procent hoger noteerde. Versum wees het ongevraagde bod van Merck ter waarde van 5,9 miljard dollar eerder af en wil een fusie met branchegenoot Entegris doorzetten.

De euro was 1,1305 dollar waard, tegen 1,1301 dollar bij sluiten van de Europese beurzen eerder op de dag. De prijs van een vat Amerikaanse olie zakte met 0,1 procent tot 56,52 dollar. Brent daalde ook 0,1 procent in prijs, tot 65,64 dollar per vat.