WDP promoveert naar hoofdindex beurs Brussel

BRUSSEL (AFN) - Logistiek vastgoedbedrijf WDP promoveert naar de hoofdindex van de beurs in Brussel. Met ingang van maandag 18 maart wordt het aandeel opgenomen in de zogeheten BEL 20-index. Dat is het gevolg van de herweging die beursexploitant Euronext jaarlijks uitvoert.

WDP, dat ook een notering heeft in Amsterdam, was in Brussel tot nu toe opgenomen in de BEL Mid-index. Euronext heeft meer wijzigingen aangekondigd. Zo valt postbedrijf Bpost juist uit de Belgische hoofdindex.