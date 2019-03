Gepubliceerd op | Views: 612 | Onderwerpen: huizenmarkt, Verenigde Staten

WASHINGTON (AFN) - De verkoop van nieuwe woningen in de Verenigde Staten is in december met 3,7 procent gestegen in vergelijking met een maand eerder. Dat liet het Amerikaanse ministerie van Handel weten.

De verkoop kwam gemeten op jaarbasis uit op 621.000 nieuwe huizen. Economen hadden in doorsnee voorspeld dat de woningverkoop met 8,7 procent zou dalen. In november ging de verkoop met een herziene 9,1 procent omhoog, van een eerder gemelde stijging van 16,9 procent.