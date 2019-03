Overwegend kleine minnen op beurzen Europa

Gepubliceerd op | Views: 560 | Onderwerpen: Europa

AMSTERDAM (AFN) - De Europese aandelenbeurzen gingen dinsdag overwegend licht omlaag, mede door de verlaging van de economische groeiprognose van China. Op het Damrak kwam TKH Group nog met cijfers en ging Altice Europe hard onderuit na een adviesverlaging.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de middaghandel 0,3 procent lager op 539,16 punten. De MidKap daalde 0,1 procent tot 774,43 punten. Parijs zakte 0,1 procent en Frankfurt was vrijwel vlak. Londen won 0,5 procent.

Grootste daler bij de hoofdfondsen was kabel- en telecombedrijf Altice Europe met een verlies van 9,5 procent na een adviesverlaging door Barclays. Daarnaast verdwijnt het aandeel bij de jaarlijkse herweging op 18 maart uit de AEX. Verlichtingsbedrijf Signify, dat ook degradeert naar de MidKap, daalde 1,9 procent na tegenvallende resultaten van de Oostenrijkse concurrent Zumtobel. Zumtobel kelderde 13 procent in Wenen.

ABN AMRO

ABN AMRO zakte 1,3 procent. Een voormalig onderdeel van de bank is betrokken in een grote witwasoperatie waarbij miljarden aan Russisch geld via Litouwen in West-Europa is beland, meldde het journalistencollectief OCCRP. Ook ING (min 3,3 procent) stond onder druk. Supermarktconcern Ahold Delhaize was de grootste stijger in de AEX met een winst van 1,4 procent.

KPN leverde 1,8 procent in. Staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken) heeft een wetsvoorstel ingediend om overnames in de telecomsector tegen te houden of ongedaan te maken als nationale veiligheid of openbare orde in gevaar kunnen komen.

Richemont

In de MidKap klom TKH 1,2 procent. Het technologiebedrijf wist in het slotkwartaal van 2018 de stijgende lijn vast te houden en presteerde beter dan verwacht.

In Londen won Vodafone 2 procent. De Britse telecomreus wil 4 miljard euro ophalen met de uitgifte van obligaties om de overname van onderdelen van Liberty Global te financieren. De Britse retailer Debenhams zakte 2,5 procent na een winstalarm. Het Zwitserse luxeconcern Richemont verloor 3,8 procent na een adviesverlaging door Bank of America.

De euro was 1,1330 dollar waard, tegen 1,1321 dollar op maandag. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,8 procent tot 57,04 dollar. Brent kostte 0,5 procent meer op 65,98 dollar per vat.