Papa John's schikt met oprichter

LOUISVILLE (AFN/BLOOMBERG) - Pizzaketen Papa John's heeft een schikking getroffen met zijn oprichter John Schnatter, die vorig jaar aftrad als voorzitter na een racismeschandaal. Na dat vertrek ruzieden de keten en zijn naamgever om de macht bij het bedrijf.

Schnatter is formeel nog lid van het bestuur van Papa John's, maar heeft nu afgesproken om samen met het bedrijf op zoek te gaan naar een vervanger. Dit onafhankelijke bestuurslid treedt na de volgende aandeelhoudersvergadering aan. Daarnaast laat Schnatter een rechtszaak tegen de pizzaketen varen. Eerder wilde hij via de rechter inzage in bedrijfsdocumenten afdwingen, om te bewijzen dat hij oneerlijk is behandeld door Papa John's.

Schnatter kwam in juli in opspraak, nadat zakenblad Forbes had onthuld dat hij in een conference call een racistisch scheldwoord had gebruikt. De Amerikaans legde vervolgens niet alleen zijn functie als voorzitter neer, maar werd geweerd van het hoofdkantoor van Papa John's. Daarnaast verwijderde de pizzaketen Schnatter uit al zijn reclame-uitingen.