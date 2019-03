België verbiedt prijzenstunt Albert Heijn

Als je de prijzen vergelijkt tussen de supermarkten in Belgie en haar buurlanden, kom je tot de vaststelling dat zowat alles in Belgische supermarkten een pak duurder is. Kijk maar eens naar de prijs van 'n Belgische bak bier in Nederland en die in Belgie.En dan praten we nog niet over die van de sterke drank en de prijs van de Diesel. En die Franse Gele Hesjes maar zeuren. De vestingen van de AH winkels in België lijden hieronder vermits de Belgen massaal de grens oversteken.