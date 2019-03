Altice grootste daler in AEX

Gepubliceerd op | Views: 1.118

AMSTERDAM (AFN) - De aandelenbeurs in Amsterdam noteerde dinsdag iets lager. Ook de andere Europese beurzen openden met kleine koersuitslagen. Beleggers verwerkten de verlaging van de economische groeiprognose van China en de lagere slotstanden op Wall Street. Op het Damrak kwam TKH Group nog met cijfers.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde na enige minuten handelen 0,1 procent in de min op 540,17 punten. De MidKap klom 0,1 procent tot 776,23 punten. De beursgraadmeter in Frankfurt verloor 0,1 procent. Parijs en Londen bleven vrijwel vlak.

Grootste daler bij de hoofdfondsen was kabel- en telecombedrijf Altice Europe met een verlies van bijna 6 procent. Het aandeel verdwijnt op 18 maart uit de AEX-index en kampte met een adviesverlaging door Barclays. TKH Group won 3,7 procent in de MidKap. Het technologiebedrijf wist in het slotkwartaal van 2018 de stijgende lijn vast te houden. Topman Alexander van der Lof sprak over het beste kwartaal in het bestaan van het bedrijf.