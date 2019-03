'TKH profiteert van verdere robotisering'

Gepubliceerd op | Views: 40

AMSTERDAM (AFN/BLOOMBERG) - De aanhoudende vraag naar technologische systemen waarbij gebruik wordt gemaakt van robots en andere automatiseringstoepassingen legt TKH geen windeieren. Kenners van NIBC menen dat het technologiebedrijf met name in het slotkwartaal van 2018 de gemiddelde verwachting heeft overtroffen, zo meldden zij in een rapport.

Op het gebied van Building Solutions presteerde TKH ,,substantieel beter" dan voorzien, aldus NIBC. Ook de autonome groei bij de industriële divisie van het technologiebedrijf was steviger dan waar op werd gerekend. Hier speelde de aanhoudende vraag naar connectiviteitssystemen gedeeltelijk een rol.

Al met al lagen de jaarprestaties van TKH volgens NIBC aan de bovenkant van de gemiddelde verwachtingen. NIBC hanteert een koopadvies op TKH met een koersdoel van 64,75 euro. Het aandeel TKH sloot maandag op 45,36 euro.