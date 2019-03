Gepubliceerd op | Views: 417

LONDEN (AFN/BLOOMBERG) - Vodafone wil 4 miljard euro ophalen met de uitgifte van kortlopende obligaties. De Britse telecomreus wil het geld gebruiken voor de financiering van de overname van Europese onderdelen van Liberty Global.

Het gaat om obligaties die uiteindelijk worden omgezet in aandelen. Vodafone wil de obligaties in twee tranches uitgeven. De leningen lopen respectievelijk tot maart 2021 en maart 2022. Het bedrijf is bereid om aandelen terug te kopen om eventuele verwatering van de eigendomspapieren tegen te gaan.

Vodafone sloot in mei een akkoord over de aankoop van activiteiten van Liberty Global in Duitsland, Tsjechië, Hongarije en Roemenië voor 19 miljard euro. De Europese Commissie stelde dit najaar een diepgravend onderzoek in naar de deal, omdat Brussel vreest voor verminderde concurrentie in die landen.

Kredietbeoordelaar Moody's heeft ook bedenkingen bij de overname. Vorige maand verlaagde de firma de kredietwaardigheid van het telecombedrijf van Baa1 naar Baa2 wegens de deal.