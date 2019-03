quote: suske wiet schreef op 5 mrt 2019 om 09:26:



Wat een kluwen .?



Je zie het ook in o.a. de Goede Doelen industrie, de Zorgindustrie, het UWV, het COA, de NS, en alles wat min of meer overheidsgerelateerd is.Het directeurtje verdient net onder de Balkenende-Norm om onder de radar te blijven en staat bovendien in de boeken om 40 uur per week te werken.Ondertussen heeft hij diverse nevenactiviteiten als commissaris bij meerdere van de bovengenoemde "bedrijven".Hiervoor harkt hij op jaarbasis een zeer interessant bedrag aan neveninkomsten binnen die niet verantwoord te hoeven worden.Gek genoeg kennen dit soorten figuren elkaar allemaal, wanneer de termijn afloopt krijgen ze automatisch weer een nieuwe hoofdbaan toegeschoven die aangevuld wordt met de nodige commissariaten.Een echte staat van dienst hebben dit soort figuren nooit gehad, ze zijn te licht bevonden om in het echte bedrijfsleven te presteren.Ze houden elkaar allemaal de hand boven het hoofd en zorgen goed voor elkaar.En wij maar betalen voor dit soort oncapabele en geldverslindende "managers".En als je ze de vrije hand geeft zijn ze er ook niet vies van om flink te frauderen voor nog meer eigen gewin.