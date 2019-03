TKH Group houdt stijgende lijn vast

Gepubliceerd op | Views: 1.200

HAAKSBERGEN (AFN) - TKH Group heeft ook in het slotkwartaal van 2018 de stijgende lijn weten vast te houden. Topman Alexander van der Lof verklaarde in een toelichting op de resultaten dat het bedrijf de vruchten blijft plukken van de eerder ingezette strategie. Dat resulteerde volgens hem in het beste kwartaal in het bestaan van het technologiebedrijf.

TKH zag de winst voor amortisatie en eenmalige posten in het slotkwartaal van vorig jaar met dik 28 procent stijgen tot 35,9 miljoen euro. De omzet steeg in de meetperiode met 11,3 procent tot 428,7 miljoen euro. Vrijwel alle segmenten deden het beter dan een jaar eerder. Dat gold in het slotkwartaal niet voor Telecom Solutions.

Over het hele jaar genomen zette TKH een winst in de boeken van 108,7 miljoen euro in de boeken, een kwart meer dan een jaar eerder. De omzet ging op jaarbasis met een tiende vooruit tot 1,6 miljard euro. TKH stelt zijn aandeelhouders een dividend in het vooruitzicht van 1,40 euro per aandeel. Dat is 0,20 euro meer dan een jaar eerder.

Groei

TKH wist vorig jaar naar eigen zeggen zijn marktpositie te versterken. Het bedrijf investeerder met name in innovaties en de versterking van de commerciële en technische afdeling. Ook werd de productiecapaciteit uitgebreid.

Het bedrijf verwacht dit jaar onder meer de voordelen van de recente overname van Lakesight Technologies te zullen behalen. Met de aankoop zegt TKH zijn positie in groeimarkten Machine Vision en Tunnel & Infra verder te hebben verstevigd.

TKH zet nog geen stip op de horizon wat betreft winst en omzet dit jaar. Dat zal het bedrijf doen in augustus bij de presentatie van de halfjaarcijfers.