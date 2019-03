Nikkei daalt na groeiverlaging China

Gepubliceerd op | Views: 546 | Onderwerpen: China

TOKIO (AFN) - De Japanse effectenbeurs is dinsdag lager geëindigd. Beleggers namen gas terug na de stevige winsten een dag eerder die werden veroorzaakt door de hoop op een spoedig handelsakkoord tussen de Verenigde Staten en China. Daarnaast verwerkte de markt een verlaging van de economische groeiprognose door China. Elders in het Verre Oosten lieten de beurzen ook overwegend kleine minnen zien.

De toonaangevende Nikkei in Tokio ging uiteindelijk met een verlies van 0,4 procent de dag uit op 21.726,28 punten. Japanse bedrijven die veel omzet halen uit China werden van de hand gedaan na de recente opmars. Robotmaker Fanuc en bouwmachinefabrikant Komatsu verloren 1,3 en 1,5 procent. De maker van babyproducten Pigeon kelderde 7,5 procent na tegenvallende vierdekwartaalcijfers.

De Japanse automaker Nissan zakte 2,3 procent. De gevallen topman Carlos Ghosn van zowel Nissan als Renault mag van de rechter in Tokio op borgtocht worden vrijgelaten. Ghosn zit al meer dan drie maanden vast in een Japanse cel op verdenking van fraude. Nissan zette de topman in november aan de kant wegens financieel wangedrag.

China

De beurs in Shanghai noteerde tussentijds vlak en de Hang Seng-index in Hongkong daalde 0,1 procent. De groei van de Chinese economie zal in 2019 uitkomen tussen 6 en 6,5 procent. Eerder werd nog gesproken van een groei van rond 6,5 procent. Tegelijkertijd kondigde Peking een forse belastingverlaging aan en worden miljarden geïnvesteerd in de infrastructuur en kleinere bedrijven.

De Kospi in Seoul verloor 0,7 procent. De All Ordinaries in Sydney sloot 0,3 procent in de min. Beleggers verwerkten het besluit van de Australische centrale bank om de rente onveranderd te laten op 1,5 procent.