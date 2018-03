'Klein plusje voor AEX na forse koersval'

Tot hoeveer gaan we terug. Ik denk dat we naar de waardering vd bedrijven moeten kijken ipv terugkijk naar verleden. In het verleden behaalde rendementen biedengeen garantie voor de toekomst. In dit artikel wordt totaal geen aandacht besteedt asn de waardering van onze bedrijven versus usa. Gaat er om dat onze bedrijven op dit moment tov usa tegen een enorme discount worden verhandeld. Zie het artikel vd afgelopen week waarin duidelijk is aangegeven dat de aex fondsen alle hoge verwachtingen ruimschoots heeft overtroffen, maar doordat ze in negatieve sentiment vallen deze bedrijven niet hun waarderint krijgen wat ze verdienen. Hier had Arend aandacht aan moeten besteden. Het is wederom duidelijk te merken in de huidige stand aex, we zitten wederom op dieptepunt van een aantal weken geleden, hoewel walllstreet nog lang niet het dieptepunt heeft aangetikt, ondanks de duurdere dollar tov een aantal weken terug. Het is toch beschamend dat onze aex op het niveau zit vd griekse sirtaki dans van een aantal jaar geleden, toen stond wallstreet op ca 15000-16000...Wallstreet is ondertussen bijna verdubbeld vanaf de Grieks crisis en wij staan weer op het zelfde niveau alleen nu met enorme discount op onze fondsen die een voor een geprobeerd wordt door grotere bedrijven met name uit usa worden overgenomen.