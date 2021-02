IMF-baas wil dat rijke landen meer gaan doen voor arme landen

WASHINGTON (ANP) - Als geavanceerde economieën niet meer middelen beschikbaar stellen aan landen met een laag inkomen, dan is er grote kans op sociale onrust en daarmee is de stabiliteit in gevaar. Daarvoor waarschuwt het hoofd van het Internationaal Monetair Fonds (IMF), Kristalina Georgieva.

De Bulgaarse drong er vrijdag bij rijke landen op aan om nog "meer te doen". Volgens Georgieva loopt 50 procent van de ontwikkelingslanden het risico om verder achterop te raken. Ze maakt zich daarover grote zorgen.

Om grotere problemen af te wenden, moeten de rijke landen en internationale instellingen meer gaan bijdragen, aldus Georgieva. Maar arme landen met een zware schuldenlast zouden ook moeten streven naar schuldherschikking. Dat zou volgens de IMF-baas eerder vroeger dan later moeten gebeuren.