Lagerhuis VS keurt begroting goed, steunpakket Biden dichterbij

De titel en de tekst in het bericht kloppen niet, dames en heren. Het enige dat de Senaat en het Huis hebben goedgekeurd , is een structuur van Reconciliation. Die structuur moet het straks mogelijk maken (over enkele weken) om het budget goed te keuren met een eenvoudige meerderheid van stemmen (50% + 1).



Zonder de Reconciliation zou de regering Biden-Harris afhankelijk zijn van een groep Republikeinse Senatoren -die daartoe niet bereid waren-. De enige manier om de plannen er doorheen te loodsen, is via de Reconciliation.



Even een extra voetnoot : De herziene Reconciliation van de Senaat (want aangepast via amendement-teksten) moet nu nog door het Huis van Afgevaardigden goedgekeurd worden. Er wacht dus nog een belangrijke stemming ..