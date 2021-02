Faillissement Miss Etam aanstaande na uitblijven loonbetaling

Grote onzin. Dhr. Rozenboom heeft NIETS te klagen. Hij heeft 1 strategie. En dat is ten koste van zijn personeel zelfverrijking toepassen. Hij koopt in retail Nederland failliete bedrijven op met allerlei toezeggingen dat winkels open blijven, maar hij sluit ze het liefst zo snel mogelijk. Het gaat alleen maar om de voorraad zo snel mogelijk liquide te maken. Is hem gelukt bij zo ongelofelijk veel bedrijven....en bizar dat curatoren daar nog steeds intrappen. Niks werkgelegenheid. Gewoon het hoogste bod neerleggen, liquideren en failliet laten gaan. Een schande dat deze praktijken nog kunnen.Let maar op dat bij de eerst volgende faillissementen in de schoenen en fashion meneer Rozenboom weer vooraan staat....met het geld wat zijn medewerkers van Miss Etam nog moeten krijgen in de hand...