Essent doet Belgische tak van de hand

ROTTERDAM (ANP/BELGA) - Energiebedrijf Essent verkoopt zijn Belgische divisie aan het Belgische energieconcern Luminus. Dat maakten de bedrijven bekend zonder daarbij financiële details te verstrekken. Reden voor de verkoop is onder andere de complexe regelgeving in combinatie met sterke concurrentie op de Belgische markt.

Essent België neemt in België de vijfde plaats in als het gaat om marktaandeel. Luminus, onderdeel van het Franse EDF is de op een na grootste energieleverancier van België en verstevigt door de overname zijn positie na marktleider Engie Electrabel. Essent, dat weer onderdeel is van het Duitse E.ON Group, had zijn Belgische activiteiten al eerder in de etalage gezet.

De transactie is afhankelijk van toestemming van regelgevende instanties. Door de overname krijgt Luminus er zo'n 520.000 klanten bij. De afronding van de overname wordt verwacht in het tweede kwartaal. Tot dan blijven beide bedrijven onafhankelijk en normaal opereren.

Voor de klanten van Essent en Luminus verandert er niets. De voorwaarden van hun contracten en contactpersonen blijven ongewijzigd. Het is de bedoeling dat op termijn de naam Essent in België verdwijnt.