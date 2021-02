WHO roept alle farmaceuten op te helpen met vaccinproductie

Mooi zo ! Vorig weekend plaatste ik al een posting in het KK draadje over Corona , dat ik een email had gestuurd naar de WHO met dezelfde strekking. Geen idee of mijn email heeft bijgedragen , of dat het louter toeval is dat er 5 werkdagen later een oproep kwam vanuit de WHO.



Mijn email had ik gestuurd naar 'emlsecretariat@who.int' , en dit was de inhoud van mijn email:



Highly respected Staff,





Is there any possibility that Covid-vaccin patents can be released , for free or in licence , so that every laboratory in every country in the world that is capable of producing Covid vaccins , can start producing and distributing it locally ? It would redeem the whole world from Covid-19. If releasing the patents for free is an obstacle , then why not in licence ? Not only for medical urgence or human decency , but it would also give the whole world it’s moment to re-open their economies again. If Covid-19 vaccins could be made around the world and be locally distributed , it would save so much time –and so many illnesses and deaths-.



Is there , in Your opinion , any possibility to convince big pharmaceutical companies and free the world of Covid-19 ?





Friendly and curious greetings,