Duitsland blijft pijpleiding Nord Stream 2 'vooralsnog' steunen

Kan mij het wel voorstellen. Ben zelf een halve Rus. Van huisuit ken ik hun argwaan en ogenschijnlijke oninteresse over jullie. Ze handelen zelf met rugnummers net zoals de Chineze broeders voor de snelle pluim of fluim. Hun macht lijkt ondergeschoven. Tot het moment dat......! Voor mij zijn ze voorspelbaar en weet wat ons straks te wachten staat. Je kunt zeggen van Trump wat je wil. Dit had hij echter al wel voorzien. Zet de Vodka fles alvast maar op tafel