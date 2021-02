Duitsland blijft pijpleiding Nord Stream 2 'vooralsnog' steunen

BERLIJN (ANP/RTR) - Duitsland blijft "vooralsnog" staan achter de aanleg van pijpleiding Nord Stream 2, die van Rusland naar Duitsland loopt. Dat zei de Duitse bondskanselier Angela Merkel, die eerder de uitzetting van Zweedse, Duitse en Poolse diplomaten door Rusland veroordeelde.

Rusland beschuldigde de diplomaten ervan deel te nemen aan illegale protesten vorige maand rondom de arrestatie van oppositieleider en Kremlincriticus Aleksej Navalni. Merkel bestempelde de uitzettingen als "ongerechtvaardigd" en noemde de beslissing van Moskou een verdere stap weg van de rechtsstaat.

Het Duitse ministerie van Buitenlandse Zaken zou de Russische ambassadeur hebben ontboden voor spoedoverleg. Daarbij zou het Duitse standpunt nadrukkelijk duidelijk zijn gemaakt aan de Rus. Het Duitse standpunt over Nord Stream 2 wordt door deze rel voorlopig niet beïnvloed. "Dit is een project waarover u het standpunt van de federale regering kent," zei Merkel. De Duitse regering zei eerder dat de gaspijplijn zorgt voor een directe en zekere energietoevoer.

Duitsland had onlangs toestemming gegeven voor de hervatting van het pijpleidingproject, na het aflopen van de vorige vergunning. Met Nord Stream 2 wordt de capaciteit van de bestaande Nord Stream-gaspijplijn onder de Oostzee verdubbeld.

De Verenigde Staten zijn tegen de aanleg. De Amerikaanse overheid wil dat Europa zich losmaakt van de afhankelijkheid van Russisch gas, omdat de Russen daarmee invloed hebben in West-Europa. Washington dreigde al herhaaldelijk met sancties voor bedrijven die bij de aanleg van de pijplijn, die al bijna voltooid is, betrokken zijn. Een daarvan is olie- en gasconcern Shell. Ook Europese landen als Polen en Oekraïne zijn fel tegen het project.