Recordboete mijnbouwreus voor vervuiling Russisch noordpoolgebied

MOSKOU (ANP/BLOOMBERG) - De Russische mijnbouwonderneming MMC Norilsk Nickel moet een schadevergoeding van 146 miljard roebel, omgerekend dik 1,6 miljard dollar, betalen. Het bedrijf wordt verantwoordelijk gehouden voor de immense milieuschade nadat bij een lek vorig jaar circa 21.000 ton brandstof in de natuur was weggevloeid. De boete is gelijk aan de eis van de ecologische waakhond van Rusland.

In mei vorig jaar was een lek ontstaan in een van de tanks van het bedrijf. Norilsk weet de problemen aan smeltend permafrost, maar onderzoek wees uit dat er wat mis was met de constructie en het onderhoud van de tank. Ook was de tank in 2019 na reparaties weer in gebruik genomen, zonder dat daar toestemming voor was verleend.

Norilsk heeft toegezegd de gevaarlijke infrastructuur te vervangen en te investeren in beter toezicht op het ontdooien van permafrost in het noordpoolgebied. Wetenschappers waarschuwen al jaren dat de ontdooiing van de ooit permanent bevroren grond, die meer dan de helft van Rusland bedekte, de stabiliteit van gebouwen en pijpleidingen in gevaar brengt. De mijnbouwer heeft al meer dan 12 miljard roebel besteed aan het schoonmaken van het gebied dat door de lekkage is getroffen.

Met de uitspraak van de rechtbank ligt de weg open voor de grootste milieustraf die Rusland ooit heeft opgelegd. Het bedrag van 146 miljard roebel is meer dan het dubbele van het bedrag dat Rusland dit jaar aan belasting op de delfstoffenwinning van mijnbouwbedrijven ontvangt. De mijnbouwer heeft nog een maand de tijd om tegen het vonnis in beroep te gaan. Het is niet bekend of Norilsk van die mogelijkheid gebruikmaakt.