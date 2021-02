Beroep op regeling voor vaste lasten na verruiming verdubbeld

DEN HAAG (ANP) - Ruim 90.000 bedrijven en zelfstandigen hebben een aanvraag ingediend voor een tegemoetkoming in hun vaste lasten voor het laatste kwartaal van 2020, bijna twee keer zoveel als in de voorgaande periode. Dat komt doordat niet alleen ondernemers in aanmerking kwamen die rechtstreeks door coronamaatregelen zijn getroffen, maar ook bijvoorbeeld toeleveranciers en transportbedrijven.

Ondernemers hadden tot 29 januari de tijd om zich te melden voor de zogenoemde TVL-regeling. Voor het laatste kwartaal van vorig jaar is tot dusver 1,1 miljard euro aan steun uitgekeerd via de TVL. Van de aanvragers had 85 procent het voorschot binnen drie weken op de rekening staan.

"Het doet me goed om te zien dat ondernemers de steun weten te vinden", zegt staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken). "Binnen het kabinet blijven we ons inzetten om er zo veel mogelijk voor te zorgen dat ondernemers deze moeilijke tijd doorkomen."

Het kabinet besloot onlangs de TVL voor de komende periode nog verder te verruimen. Ondernemers die door de coronamaatregelen veel omzet mislopen kunnen een groter deel van hun vaste lasten vergoed krijgen. Daarnaast komen nog meer bedrijven en zelfstandigen voor de regeling in aanmerking.