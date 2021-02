Wall Street verlengt winstreeks, coronasteunpakket VS dichterbij

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn de laatste handelsdag van de week met winsten begonnen. Daarmee liggen de de graadmeters op koers voor een vijfde positieve handelssessie op rij. Beleggers verwerken onder andere het banenrapport van de Amerikaanse overheid. Daarnaast is het coronasteunpakket van president Joe Biden weer een stap dichterbij gekomen.

De Dow-Jonesindex steeg 0,5 procent tot 31.220 punten. De bredere S&P 500 won 0,4 procent tot 3888 punten en techgraadmeter Nasdaq dikte 0,2 procent aan tot 13.802 punten.

De Amerikaanse Senaat stemde na lang vergaderen in met de begroting van het pakket van Biden ter waarde van 1900 miljard dollar. De Senaat heeft wel een aantal wijzigingen in het plan aangebracht zoals extra steun voor ziekenhuizen op het platteland. Door de aanpassingen moet het Huis van Afgevaardigden, dat er al eerder mee instemde, er nog een keer over stemmen.

Werkgelegenheid

De werkgelegenheid in de Verenigde Staten nam in januari toe, maar minder sterk dan economen in doorsnee hadden verwacht. Door dit beperkte herstel van de arbeidsmarkt wordt volgens kenners de roep om extra coronasteun voor de Amerikaanse economie groter. Verder werd bekend dat de werkloosheid is in de eerste maand van het jaar duidelijk is teruglopen, tot 6,3 procent van 6,7 procent in de voorgaande maand.

Ook ging de aandacht weer uit naar de zogeheten Reddit-aandelen. De populaire beleggingsapp Robinhood hief de beperkingen voor de aandelen van gamewinkelketen GameStop en bioscoopconcern AMC op. De aandelen waren afgelopen week de spil in een heuse beursgekte, veroorzaakt door acties van kleine beleggers op internetforum Reddit. Maar door beperkingen verloren de aandelen deze week tientallen procenten aan beurswaarde. Bij het begin van de handel stonden GameStop en AMC respectievelijk zo'n 3 procent hoger en 4 procent lager.

Johnson & Johnson

Farmaceut Johnson & Johnson won bijna 2 procent. Dochterbedrijf Janssen Biotech uit Leiden vroeg de Amerikaanse geneesmiddelenautoriteit toestemming om diens coronavaccin op de markt te zetten. Het gaat om een aanvraag voor een versnelde goedkeuring van het vaccin bij de Food and Drug Administration (FDA).

Automaker Ford (plus 1,5 procent) wil de komende vier jaar 22 miljard dollar investeren in elektrische en zelfsturende auto's. Dat is bijna een verdubbeling van de eerdere investeringsplannen in stekkerauto's.

De euro was 1,2016 dollar waard, tegen 1,1973 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,7 procent meer op 57,19 dollar. Brentolie werd 1,5 procent duurder op 59,71 dollar per vat.