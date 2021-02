Herstel Amerikaanse arbeidsmarkt valt tegen

WASHINGTON (ANP/BLOOMBERG) - De werkgelegenheid in de Verenigde Staten is in januari weer toegenomen, maar minder sterk dan economen in doorsnee hadden verwacht. Door dit beperkte herstel van de arbeidsmarkt wordt volgens kenners de roep om extra coronasteun voor de Amerikaanse economie groter.

In totaal kwamen er exclusief de landbouw 49.000 arbeidsplaatsen bij, terwijl in doorsnee werd gerekend op zo'n 105.000 extra banen. Waarschijnlijk komt de tegenvaller vooral omdat veel winkels, logistieke bedrijven en ondernemingen in de horeca zich vanwege de coronacrisis genoodzaakt zien om personeel op straat te zetten.

Toch is het beeld duidelijk positiever dan in december, toen er voor het eerst in maanden per saldo banen verloren gingen. Volgens een bijgesteld cijfer verdwenen er toen zo'n 227.000 arbeidsplaatsen, veel meer dan eerder gemeld. De werkloosheid is in de eerste maand van het jaar daarnaast duidelijk teruglopen, tot 6,3 procent van 6,7 procent in de voorgaande maand. Mogelijk komt dat ook omdat minder mensen opgaven dat ze op zoek waren naar nieuw werk.

Nieuw steunpakket

De nieuwe cijfers kunnen aanleiding zijn voor meer politieke druk voor een nieuw steunpakket. President Joe Biden heeft al een pakket van 1,9 biljoen dollar voorgesteld, maar veel Republikeinen geven er de voorkeur aan om extra hulp uit te stellen en te wachten tot de eerste effecten zichtbaar worden van het hulppakket van 900 miljard dollar uit december.

Overigens is er vrijdag juist nog een belangrijke stap gezet waardoor de extra coronasteun van Biden in aantocht lijkt. De Senaat stemde na lang vergaderen in met de begroting van Bidens plan. Het voorstel haalde het nipt met 51 tegen 50 stemmen. Vicepresident Kamala Harris moest eraan te pas komen om de impasse te doorbreken. De Senaat heeft wel een aantal wijzigingen in het plan aangebracht. Daardoor moet het Huis van Afgevaardigden, dat er al eerder mee instemde, er nog een keer over stemmen.