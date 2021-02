Medewerkers chipmachinemaker ASML gaan weer staken

VELDHOVEN (ANP) - Medewerkers van onder meer chipmachinemaker ASML in Veldhoven leggen dinsdag voor de tweede keer in korte tijd het werk neer. Ook bij andere metaalbedrijven zal er volgende week worden gestaakt, hebben de vakbonden aangekondigd. Hoeveel mensen gaan staken, is nog niet bekend. ASML zegt op basis van eerdere stakingen te verwachten "dat er weinig ASML-medewerkers aan mee zullen doen".

In de metaalsector vinden al enkele weken bij meerdere bedrijven estafettestakingen plaats. Telkens zetten vakbonden CNV en FNV zogenoemde ‘staakstraten’ op. Die bieden stakers en vakbondsmedewerkers de mogelijkheid om 'virusveilig' actie te voeren in coronatijd. Stakers melden zich met hun eigen voertuig op de actielocatie waar het stakingsformulier wordt ingenomen. Vervolgens gebeurt het staken zelf thuis of elders.

Met de acties willen de bonden werkgeversorganisatie FME dwingen om met betere voorstellen te komen voor de nieuwe metalektro-cao. Daaronder vallen circa 160.000 werknemers in Nederland. "We vragen van werkgevers binnen deze cao goede maatregelen voor een betere werk-privébalans", zegt CNV-bestuurder Arjan Huizinga.

Nieuwe cao

Maar de FME heeft nog geen gehoor gegeven. Eerder deze week stelde de organisatie nog dat staken niet meehelpt. De werkgevers hebben in de laatste onderhandelingsronde in november vorig jaar naar eigen zeggen een cao-voorstel op tafel gelegd dat recht doet aan het herstelvermogen van de bedrijven en ook rekening houdt met de belangen van de medewerkers tijdens en na de coronacrisis.

ASML is op de achtergrond al langer bezig met het opzetten van een nieuwe, eigen cao. Maar dit proces vergt tijd en is nog niet afgerond. Volgens een woordvoerster past ASML eigenlijk niet meer zo goed bij de metalektro-cao. "De bedrijven die met deze cao werken zijn zeer divers en wij staan er inmiddels te ver vanaf. Het gaat goed met ASML, we doen veel voor onze medewerkers en willen daarom samen met de vakbonden die betrokken zijn bij de metaal een nieuwe cao opzetten."