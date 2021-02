Zwaargewicht Shell koploper in licht hogere AEX

AMSTERDAM (ANP) - De Amsterdamse AEX-index boekte vrijdag een kleine winst onder aanvoering van zwaargewicht Shell. Ook elders in Europa stonden de beurzen in het groen. De hoop dat de coronavaccins zullen leiden tot een versnelling van het economische herstel bleef zorgen voor optimisme op de beursvloeren. Daarnaast werd uitgekeken naar het officiële Amerikaanse banenrapport, dat later op de dag verschijnt.

Olie- en gasconcern Shell dikte 3 procent aan door de opmars van de olieprijzen. Beleggers verwachten dat de vraag naar olie zal stijgen bij een herstel van de wereldeconomie. De hoofdindex op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,2 procent hoger op 655,83 punten. De MidKap won 0,9 procent tot 991,35 punten. Maritiem dienstverlener Boskalis, die veel klanten heeft in de oliesector, stond bovenaan met een winst van 7 procent. Postbezorger PostNL volgde met een plus 4,5 procent na een koopadvies van Jefferies.

De beurs in Parijs steeg 1,1 procent dankzij sterke koerswinsten van de Franse banken. BNP Paribas dikte 4 procent aan. De grootste bank van Frankrijk zette in het vierde kwartaal meer geld opzij voor leningen die mogelijk niet worden terugbetaald vanwege de coronacrisis. De nettowinst viel desondanks hoger uit dan verwacht. Ook is de bank optimistischer over het nieuwe jaar. Op het Damrak stegen ING en ABN AMRO rond de 2 procent.

Frankfurt

In Frankfurt won de DAX 0,3 procent. In Duitsland lieten de fabrieksorders in december een sterker dan verwachte daling zien door de lockdowns in de eurolanden. De FTSE-index in Londen klom 0,1 procent.

Beleggers hielden de ontwikkelingen rond de vaccins scherp in de gaten. Farmaceut Janssen Biotech uit Leiden heeft bij de Amerikaanse geneesmiddelenautoriteit een aanvraag ingediend voor een versnelde goedkeuring van zijn vaccin. Het vaccin van het dochterbedrijf van Johnson & Johnson biedt 66 procent bescherming tegen het coronavirus. Dat is lager dan bij andere vaccins, maar van het middel van Janssen is slechts één inenting nodig.

Kopenhagen

In Kopenhagen steeg Carlsberg 3 procent. De Deense brouwer, die wordt geleid door de Nederlandse topman Cees 't Hart, verkocht afgelopen kwartaal bijna de helft minder bier in West-Europa door de sluiting van de horeca in veel landen. Het bedrijf gaat echter eigen aandelen inkopen en verhoogde het dividend. Concurrent Heineken won 0,1 procent in Amsterdam.

De euro was 1,1977 dollar waard, tegen 1,1973 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,1 procent meer op 56,82 dollar. Brentolie werd ook 1,1 procent duurder op 59,46 dollar per vat.