Supermarkten bereiden zich voor op winters weekend

DEN HAAG (ANP) - Supermarkten maken zich nog niet zoveel zorgen over het winterse weer dat is voorspeld voor dit weekend, laat het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) weten. Wel bereiden sommige supers zich voor door overleg te voeren met leveranciers over de voorraden.

De koepelorganisatie voor supermarkten verwacht dit weekend geen grote problemen door het komende winterweer. Het CBL zegt geen aanpassingen te doen in de logistiek. "We verwachten niet minder leveringen. Wel moeten de vrachtwagenchauffeurs natuurlijk voorzichtiger rijden."

Online supermarkt Picnic stelt dat dit weekend zijn sneeuwprotocol in werking treedt. Dat betekent het nalopen van alle apparatuur, kijken of de winterbanden nog goed zitten en de beschermingsmiddelen voor kou voor werknemers controleren. "Een hele toestand", vertelt mede-oprichter Michiel Muller. "We hebben elke paar uur check-ins met de leveranciers. Het is een beetje afwachten wat het wordt."

Eerder leveren

Behalve nauwlettend de weersvoorspelling in de gaten houden heeft Picnic ook regelmatig overleg met leveranciers en bekijkt het of sommige versproducten, zoals kaas, vlees, vis, groenten en fruit, eerder geleverd kunnen worden om zo extra voorraad aan te leggen. "Een paar jaar terug kon bij eerder winterweer redelijk onverwacht niemand meer de weg op", herinnert Muller zich. "Toen hebben we de bestellingen voor de dag erna geannuleerd en pas de dag erna bezorgd. Je kunt niet de dag die je eruit gehaald hebt plús de volgende dag bezorgen. Je hebt maar zoveel capaciteit."

Volgens Muller wordt er nog niet extra besteld door klanten vanwege het aangekondigde winterweer.