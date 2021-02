Duitse industrie krijgt 'tegenslag' te verwerken

WIESBADEN (ANP) - De Duitse industrie kreeg in december minder orders binnen dan de maand ervoor. Volgens economen van ING wijst dat erop dat de strengere lockdown in Duitsland, samen met de aanhoudende lockdowns in andere landen van de eurozone, nu ook de industrie van de grootse economie van de eurozone heeft getroffen. Ze spreken van een "tegenslag" voor de industrie van de oosterburen.

De afname in de fabrieksorders bedroeg 1,9 procent. Het gaat om de eerste daling na zeven maanden van stijging. Economen hadden in doorsnee al rekening gehouden met een daling, maar niet met zo'n sterke terugval. In november stegen de fabrieksorders nog met een bijgestelde 2,7 procent.

Vooral uit omringende landen kregen Duitse industriebedrijven minder bestellingen binnen. Ook was de binnenlandse vraag zwak. Nieuwe bestellingen van buiten de eurozone namen juist licht toe. De fabrieksorders lagen in december nog wel zo'n 6 procent boven het niveau van voor de crisis.

De Duitse industrie kreeg al heel vroeg in de coronacrisis klappen toen orders vanuit China wegvielen. Daarna is de sector relatief goed door de coronacrisis in Europa gekomen, geven de deskundigen bij ING aan. Ze wijzen erop dat de afname in december een tijdelijke adempauze kan betekenen, maar het kan ook serieuzer zijn. "Met de onderbreking van het Chinese Nieuwjaar en de aanhoudende lockdowns bij veel belangrijke handelspartners lijken tegenslagen voor de industrie moeilijk te vermijden", aldus de economen.