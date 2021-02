Pinbetalingen in januari sterker dan ooit gedaald

AMSTERDAM (ANP) - Het aantal pinbetalingen lag in januari bijna een derde lager dan een jaar geleden, meldt Betaalvereniging Nederland. Sinds 2005, het jaar waarin de organisatie begon met het bijhouden van de pinbetalingen, was de daling van jaar op jaar niet zo groot.

De daling was zichtbaar in alle branches van de detailhandel. Door de tweede lockdown moesten nagenoeg alle winkels sluiten. Kledingwinkels werden het hardst getroffen, daar werd bijna helemaal niet meer gepind. Boekenwinkels, winkels voor woninginrichting en witgoed zagen ook sterke dalingen van het aantal betalingen met pin. Maar ook in supermarkten werd minder vaak gepind.

De pinomzet was een kwart lager dan een jaar terug. Alleen in supermarkten en voedingswinkels stegen de pinopbrengsten, met een vijfde. Alle andere branches kenden een afname. Bij benzinestations, planten- en dierenwinkels was die het kleinst.

Voor het eerst sinds 2005 is ook het totaalaantal pinbetalingen gedurende twaalf maanden gedaald. In het jaar tot eind januari werd een half procent minder gepind. In de jaren voordat de coronapandemie uitbrak groeide het aantal pinbetalingen per jaar steeds met ongeveer 10 procent, aldus de vereniging.