RTL Group verkoopt advertentietechbedrijf voor 1,2 miljard dollar

LUXEMBURG (ANP) - Mediaconcern RTL Group verkoopt zijn advertentietechnologiebedrijf SpotX voor bijna 1,2 miljard dollar aan het Amerikaanse advertentieplatform Magnite. Het moederbedrijf van onder meer een aantal Nederlandse tv-zenders heeft daarvoor een overeenkomst getekend met de Amerikanen. Omgerekend gaat het om ongeveer 1 miljard euro.

SpotX begon als marktplaats waar bedrijven kunnen handelen in onlinevideoreclames en biedt software voor dit soort reclames op computers en mobiele apparaten. RTL Group begon in 2014 met een meerderheidsbelang in SpotX en lijfde het bedrijf in 2017 helemaal in. De nieuwe deal wordt deels in contanten en deels in aandelen afgehandeld, waardoor RTL Group een belang krijgt in Magnite.

RTL Group heeft nog twee andere advertentietechnologiebedrijven, Smartclip en Yospace. Daarmee kan het mediabedrijf bestaande reclames in een uitzending vervangen door gerichte, gepersonaliseerde advertenties. In deze markt zit veel groei. RTL Group denkt dat de markt voor gepersonaliseerde tv-reclames in Duitsland alleen al rond 2025 goed is voor meer dan een half miljard euro.