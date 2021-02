Cosmeticabedrijf Yves Rocher sluit alle Nederlandse winkels

Voor ons is dit een belangrijk bericht, want dergelijke sluitingen lees je vaak niet. Het zegt heel veel over de Nederlandse winkelvastgoed sector en over de grote Nederlandse banken. Afboeken wordt dit.

Het zegt ook veel over Amsterdam. Amsterdam dreef voor een heel groot deel op toerisme. Wanneer je exact een jaar geleden door het centrum van Amsterdam liep was het ongelofelijk druk. Restaurants, hotels, musea, winkels alles was vol. Dat is nu wel anders. En het is heel moeilijk te zeggen of dit terugkomt, wanneer en in welk volume.

Amsterdam heeft met name de zakelijke dienstverlening nog. Dat draait redelijk tot gewoon goed. Nog wel.