Amsterdamse beurshandel in teken van banenrapport VS

AMSTERDAM (ANP) - Op de Amsterdamse aandelenbeurs wordt vrijdag vooral uitgekeken naar het belangrijke Amerikaanse banenrapport, dat later op de dag naar buiten komt. Aan het bedrijvenfront staat beleggers een relatief rustige handelsdag te wachten, met weinig kwartaalcijfers op het programma. De Europese markten lijken hoger te gaan openen. De stemming wordt gesteund door de stevige koerswinsten op Wall Street, waar de belangrijke beursgraadmeter S&P 500 een nieuw recordniveau bereikte.

Ook op de Aziatische beurzen werden vrijdag overwegend winsten geboekt. De aandacht ging vooral uit naar de beursgang van de Chinese sociale media-app Kuaishou Technology in Hongkong. Het aandeel van de concurrent van de populaire video-app TikTok van ByteDance werd ruim 160 procent meer waard. Het bedrijf waarin het Chinese internetbedrijf Tencent een groot belang heeft, haalde met de beursgang 5,4 miljard dollar op.

Aan het vaccinfront heeft farmaceut Janssen Biotech uit Leiden de Amerikaanse geneesmiddelenautoriteit toestemming gevraagd om zijn coronavaccin op de markt te zetten. Volgens het Amerikaanse moederbedrijf Johnson & Johnson (J&J) gaat het om een aanvraag voor een versnelde goedkeuring van het vaccin. Het vaccin van Janssen biedt 66 procent bescherming tegen het coronavirus. Dat is lager dan bij andere vaccins, maar het middel van Janssen heeft als voordeel dat slechts één inenting genoeg is voor bescherming.

Parijs

In Parijs kwam BNP Paribas met resultaten. De grootste bank van Frankrijk zette in het vierde kwartaal meer geld opzij voor leningen die mogelijk niet worden terugbetaald vanwege de coronacris. De nettowinst viel desondanks hoger uit dan analisten hadden verwacht. Ook is de bank optimistischer over het nieuwe jaar. Ook de Franse farmaceut Sanofi presteerde afgelopen kwartaal beter dan verwacht. Bierbrouwer Carlsberg opende eveneens de boeken. De Deense concurrent van Heineken verkocht vanwege de sluiting van de horeca in veel landen minder bier.

De Europese beurzen sloten donderdag gemengd. De AEX-index klom 0,1 procent tot 654,38 punten en de MidKap verloor 0,4 procent tot 982,55 punten. De beurzen in Parijs en Frankfurt wonnen tot 0,9 procent. Londen daalde een fractie. Wall Street won terrein. De Dow-Jonesindex steeg 1,1 procent tot 31.055,86 punten. De brede S&P 500 klom 1,1 procent en techgraadmeter Nasdaq won 1,2 procent.

De euro was 1,1965 dollar waard, tegen 1,1973 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie klom 0,6 procent tot 56,54 dollar. Brentolie werd 0,5 procent duurder op 59,12 dollar per vat.