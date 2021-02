Video-app Kuaishou schiet omhoog bij beursdebuut in Hongkong

TOKIO (ANP) - De Chinese sociale media-app Kuaishou Technology schoot vrijdag omhoog bij zijn beursdebuut in Hongkong. Het aandeel van de concurrent van de populaire video-app TikTok van ByteDance werd bijna 170 procent meer waard. De deelneming van het Chinese internetbedrijf Tencent, waarin de in Amsterdam genoteerde techinvesteerder Prosus een groot belang heeft, haalde met de beursgang 5,4 miljard dollar op. Volgens persbureau Reuters is het daarmee de grootste beursgang in Hongkong sinds de beursintroductie van de Aziatische tak van bierbrouwer Budweiser in 2019.

De stemming op de aandelenbeurzen in de Aziatische regio was eveneens positief. Beleggers trokken zich op aan de hogere slotstanden op Wall Street, waar de S&P 500 een nieuwe recordstand bereikte na een sterke daling van het aantal wekelijkse uitkeringsaanvragen in de Verenigde Staten. Ook werd uitgekeken naar het belangrijke Amerikaanse banenrapport, dat later op de dag verschijnt.

In Tokio ging de Nikkei met een winst van 1,5 procent het weekeinde in op 28.779,19 punten. De Japanse hoofdindex won deze week 4 procent. De Japanse automakers lieten forse koerswinsten zien. Zakenkrant Nikkei meldde dat Apple gesprekken voert met zo'n zes automakers voor de ontwikkeling van de zelfrijdende elektrische auto van het Amerikaanse technologiebedrijf. Mazda Motor werd 18 procent meer waard. De autofabrikant verwacht minder verlies te lijden dan eerder werd gevreesd. Concurrent Mitsubishi Motor steeg 8 procent. Eerder werden de Zuid-Koreaanse automakers Kia en Hyundai al flink hoger gezet na berichten over een mogelijke samenwerking met Apple.

De Hang Seng-index in Hongkong noteerde tussentijds 0,8 procent hoger. Tencent, dat een belang heeft van zo'n 21 procent in Kuaishou Technology, won 0,7 procent. De Chinese chipmaker SMIC kwam met kwartaalcijfers en zakte 7 procent. De grootste chipfabrikant van China werd in december vorig jaar door de Amerikanen op een zwarte lijst gezet vanwege banden met het Chinese leger. In India tikte de beurs een nieuw recordniveau aan. De centrale bank van het land hield de rente ongewijzigd en handhaafde zijn steunbeleid voor de economie.