Bonden: werknemers vrezen corona op te lopen op werkvloer

'Een groot deel van de mensen op de werkvloer is bang daar het coronavirus op te lopen, blijkt uit onderzoek van zowel vakbond CNV als van FNV. '



Onderzoek onder leden van de vakbond, moet daar dan wel aan toegevoegd worden. Slecht 20% van alle werkende is lid van een vakbond en met name in overheid en semi overheid is de vakbond goed vertegenwoordigd. Maar dit persbericht wordt weer zo gepresenteerd dat iedereen het maar eng vind.

Ik denk als je de zelfde enquête houdt onder medewerkers in de kappers of horeca branche dat je dan hele andere uitkomsten krijgt dan deze medewerkers die werken voor organisaties die financieel niet worden geraakt door deze crisis.