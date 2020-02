Qualcomm positief in prognose voor lopende kwartaal

Gepubliceerd op | Views: 565

SAN DIEGO (AFN/BLOOMBERG) - De Amerikaanse chipfabrikant Qualcomm is met positieve verwachtingen gekomen voor het lopende kwartaal. Dat lijkt een signaal dat de uitrol van nieuwe, snelle 5G-netwerken inderdaad de vraag naar smartphones weer aan het aanwakkeren is.

"Alles wat we zeiden gebeurt en waarschijnlijk zelfs iets eerder", stelt topman Steve Mollenkopf in een verklaring. Hij refereerde daarmee aan eerdere voorspellingen van Qualcomm dat er betere tijden op de chipmarkt in aantocht zijn.

Volgens Qualcomm groeit de omzet in de periode die eindigt in maart mogelijk tot 5,7 miljard dollar. Analisten rekenden in doorsnee slechts op 5,1 miljard dollar.

Het concern deed het afgelopen kwartaal ook al beter dan verwacht. Toen dikten de opbrengsten op jaarbasis met bijna 5 procent aan tot 5,1 miljard dollar, terwijl de consensus op 4,8 miljard dollar lag. Ook het bedrijfsresultaat kwam hoger uit dan alom was voorzien. Onder de streep hield Qualcomm in de eerste driemaandsperiode van zijn gebroken boekjaar wel wat minder over.