Tesla is (opvallende???) daler op Wall Street

Gepubliceerd op | Views: 2.601

NEW YORK (ANP) - De Amerikaanse aandelenbeurzen stonden woensdag tijdens de middaghandel in New York op winst. De zorgen over het nieuwe coronavirus werden naar de achtergrond gedrukt, na berichten dat wetenschappers mogelijk een effectief medicijn hebben gevonden tegen de besmettelijke ziekte. Beleggers verwerkten daarnaast weer veel bedrijfscijfers. Verder was Tesla een opvallende daler.

De Dow-Jonesindex noteerde omstreeks 19.30 uur (Nederlandse tijd) 1,3 procent hoger op 29.179 punten. De brede S&P 500 steeg 0,9 procent tot 3327 punten en technologiebeurs Nasdaq won 0,3 procent tot 9494 punten.

Tesla deed met een min van bijna 18 procent een stap terug na de spectaculaire koersstijging van de afgelopen tijd. Sinds begin dit jaar is het aandeel van de maker van elektrische auto's in waarde verdubbeld, dankzij aanhoudend optimisme over het bedrijf. Nu lijkt het aandeel evenwel bezig aan een van zijn grootste verliesdagen ooit.

Starbucks

Starbucks ging bijna 1 procent omlaag. Pershing Square heeft zijn belang in de koffieketen van de hand gedaan. Volgens het investeringsvehikel van miljardair Bill Ackman zou het rendement op het aandeel komende tijd waarschijnlijk teruglopen, vandaar dat Ackmann Starbucks vaarwel zegt.

Entertainment- en mediaconcern Walt Disney zag de kwartaalomzet flink stijgen. Het bedrijf profiteerde onder meer van de lancering van zijn videodienst Disney+ en succes met de films Frozen II en Star Wars: The Rise of Skywalker. Beleggers waren toch niet tevreden en het aandeel zakte bijna 4 procent.

Olie

Autofabrikant Ford Motor ging dik 9 procent onderuit, na tegenvallende resultaten en vooruitzichten. Snap, het bedrijf achter de app Snapchat, zakte 14 procent door teleurstellende cijfers en prognoses. De resultaten van autoconcern General Motors (GM) waren beter dan verwacht en het aandeel won bijna 1 procent.

De euro was 1,1003 dollar waard, net als bij het slot van de Europese beurzen eerder op de dag. Een vat Amerikaanse olie werd 3,4 procent duurder op 51,31 dollar. Brentolie kostte 3,3 procent meer op 55,71 dollar per vat.