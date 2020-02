Handelstekort VS voor het eerst in 6 jaar gedaald in 2019

Gepubliceerd op | Views: 117 | Onderwerpen: Verenigde Staten

WASHINGTON (AFN/BLOOMBERG) - Het handelstekort van de Verenigde Staten is vorig jaar voor het eerst in zes jaar gedaald, mede door lagere importen vanuit China vanwege de Amerikaans-Chinese handelsoorlog. Ook de gedaalde invoer van olie in de VS had een drukkend effect op het tekort.

Het tekort kromp met 1,7 procent tot een bedrag van 616,8 miljard dollar. Het handelstekort met China nam daarbij met meer dan 17 procent af, tot 345,6 miljard dollar. In 2019 bereikte dit tekort juist nog een recordniveau. Het terugdringen van het handelstekort met China was een belangrijke belofte van president Donald Trump.