'Wall Street zet opmars door'

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York lijken woensdag hoger te gaan openen, waarmee de opmars van deze week verder zou worden doorgezet. De zorgen over het nieuwe coronavirus worden naar de achtergrond gedrukt, na berichten dat wetenschappers mogelijk een effectief medicijn hebben gevonden tegen de besmettelijke ziekte. De aandacht gaat verder uit naar een flinke hoeveelheid bedrijfsresultaten en macro-economische gegevens, waaronder het banenrapport van loonstrookverwerker ADP.

Er kwamen berichten dat onderzoekers in China en Groot-Brittannië dicht bij een middel zijn om het coronavirus te bestrijden. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) verklaarde vervolgens dat er nog geen effectieve medicijnen bekend zijn om het virus tegen te gaan.

Volgens ADP groeide de werkgelegenheid in het Amerikaanse bedrijfsleven in januari met 291.000 banen, terwijl economen op 158.00 hadden gerekend. De cijfers van ADP lopen vooruit op het banenrapport van de Amerikaanse overheid dat vrijdag wordt gepubliceerd. Daarin worden ook de ontwikkelingen in de publieke sector meegenomen.

Tesla

Tesla lijkt een stapje terug te doen na de spectaculaire koersstijging van de afgelopen tijd. Sinds begin dit jaar is het aandeel van de maker van elektrische auto's in waarde verdubbeld, dankzij aanhoudend optimisme over het bedrijf.

Daarnaast liet beursbedrijf Intercontinental Exchange (ICE) weten dat er geen gesprekken zijn met internethandelaar eBay rond een overname, maar dat er wel contact is geweest over samenwerking. Zakenkrant The Wall Street Journal meldde dinsdag op basis van bronnen dat ICE het bedrijf zou willen kopen voor meer dan 30 miljard dollar. Daarop steeg eBay bijna 9 procent.

Walt Disney

Entertainment- en mediaconcern Walt Disney zag de kwartaalomzet flink stijgen. Het bedrijf profiteerde onder meer van de lancering zijn videodienst Disney+ en succes met de films Frozen II en Star Wars: The Rise of Skywalker.

Autofabrikant Ford Motor lijkt een behoorlijke koersval te gaan krijgen, na tegenvallende resultaten en vooruitzichten. Ook Snap, het bedrijf achter de app Snapchat, noteert een stevige min door teleurstellende cijfers en prognoses. De resultaten van autoconcern General Motors (GM) zijn beter dan verwacht.

Capri

Farmaceut Merck kondigde in een cijferpublicatie aan zichzelf op te splitsen, met een nieuw bedrijf dat zich onder meer richt op vrouwengezondheid. Andere bedrijven die de boeken openden waren onder meer biotechnoloog Gilead Sciences, zorgverzekeraar Humana, cosmeticaverkoper Coty en muziekstreamingsdienst Spotify.

Capri, dat bekend is van merken als Michael Kors en Jimmy Choo, gaf aan ongeveer twee derde van zijn 225 Chinese winkels te sluiten. Sportartikelenproducent Nike sluit ongeveer de helft van zijn winkels in China. Warenhuisketen Macy's sluit de komende drie jaar 125 winkels en schrapt 2000 banen vanwege moeilijke marktomstandigheden.

De beurzen in New York sloten dinsdag met flinke winst. De Dow-Jonesindex eindigde 1,4 procent hoger op 28.807,63 punten. De brede S&P 500 klom 1,5 procent tot 3297,59 punten en technologiegraadmeter Nasdaq ging 2,1 procent vooruit tot 9467,97 punten.