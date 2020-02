Vaccins stuwen omzet farmaceut GSK

Gepubliceerd op | Views: 553

LONDEN (AFN) - Farmaceut GlaxoSmithKline (GSK) heeft in het vierde kwartaal een hogere omzet geboekt. Het Britse concern deed vooral goede zaken met zijn vaccins, waarbij vooral het middel Shingrix tegen gordelroos voor hogere verkopen zorgde.

Over de laatste drie maanden van 2019 boekte GSK een omzet van 8,9 miljard pond, een stijging van 9 procent ten opzichte van dezelfde periode in het voorgaande jaar. Die stijging was deels te danken aan de overname van zelfzorgmiddelen van Pfizer. Zonder het effect van die aankoop stegen de opbrengsten met 2 procent. De nettowinst bedroeg 1,5 miljard pond, tegenover 1,3 miljard pond in het laatste kwartaal van 2018.

Voor het lopende boekjaar verwacht GSK dat de aangepaste winst per aandeel met 1 tot 4 procent daalt ten opzichte van 2019. Het concern voert onder andere de investeringen in onderzoek en nieuwe medicijnen op. Daarnaast verwacht GSK tussen de 600 miljoen en 700 miljoen pond kwijt te zijn aan de afsplitsing van zijn tak voor consumentenzorg.