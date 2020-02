Vakbond is toch van gelijkheid voor iedereen waarom dan een CAO voor elke afdeling binnen de KLM en uberhaupt waarom zijn de voorwaarden in de kantine van de KLM anders als bij Philips.

Ik zou toch de luchthaven in zee gaan bouwen en er dan maar een ander land van gaan maken. Naast dag milieu gedoe ben je dan ook van de vakbond af. Een loonsverhoging boven de inflatie voor iedereen (ongeacht of je nu wel of niet je best doen) is toch niet meer van deze tijd.