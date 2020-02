Vodafone profiteert van eerdere kabeldeal

Gepubliceerd op | Views: 365

LONDEN (AFN/BLOOMBERG) - Telecomreus Vodafone heeft ook in het derde kwartaal van zijn gebroken boekjaar zijn omzet weten te verhogen. Het bedrijf profiteerde van de eerdere miljardendeal met Liberty Global. De Britten namen in 2018 de Europese kabelactiviteiten van de Amerikanen over.

Alles bij elkaar ging de omzet van de onderneming met 0,8 procent vooruit. Het versterkte netwerk is nu de basis van de groei van Vodafone in een markt waar stevige concurrentie is van met name prijsvechters.

Vooral in Duitsland, waar Vodafone ongeveer een kwart van zijn omzet haalt, werden klanten gewonnen. De extra omzet in de grootste economie van Europa was nodig om voor de lagere opbrengsten in de zuidelijke Europese lidstaten te compenseren. Verder verdiende Vodafone in Zuid-Afrika meer geld.

Vodafone kan de extra opbrengsten goed gebruiken. De Britse onderneming staat voor de nodige netwerkinvesteringen.