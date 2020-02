Eurocommercial merkt herstel in Frankrijk

Gepubliceerd op | Views: 559 | Onderwerpen: Frankrijk

AMSTERDAM (AFN) - Eurocommercial Properties heeft in de eerste helft van zijn gebroken boekjaar meer huurinkomsten opgestreken. De vastgoedinvesteerder wist vooral met het vernieuwen van contracten de opbrengsten op te voeren. Daarbij was duidelijk sprake van herstel in Frankrijk en aanhoudend sterke prestaties in Zweden en Italië, aldus de onderneming, die ook nog in België actief is.

De netto huurinkomsten stegen tot 88,3 miljoen euro, tegenover 87,2 miljoen euro in dezelfde periode vorig jaar. Op vergelijkbare basis namen de opbrengsten met 2,4 procent toe. Bij het afsluiten van nieuwe contracten wist de in Amsterdam genoteerde onderneming de huren in doorsnee met 9 procent op te voeren.

Het directe beleggingsresultaat kwam uit op 58,5 miljoen euro. Dat is vrijwel even hoog als in de eerste helft van het vorige boekjaar. De operationele winst steeg van 55 miljoen naar ruim 80 miljoen euro.